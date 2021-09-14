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Парламентскую ВСК, которая рассматривает дело "вагнеровцев", перенесли – дата

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
14 сентября, 21:30
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Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины продолжила рассмотрение информации по делу организации операции по задержанию 33-х боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Что известно

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Как сообщила помощник-консультант главы ВСК Марьяны Безуглой – Лилия Белоусова, следующее заседание назначено на понедельник, 20 сентября.

"Временная следственная комиссия продолжила свое заседание. Следующая встреча будет в понедельник, и о брифинге мы в обязательном порядке сообщим", – сказала Белоусова.

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Как задерживали "вагнеровцев"

  • Задержание произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.
  • После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.
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Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.

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