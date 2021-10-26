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Переходимо на зимовий час! Що буде з розкладом рейсів в аеропорту "Бориспіль"

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
26 жовтня, 07:00
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Ми дізналися всі подробиці. Переведення годинників здійсниться вже 31 жовтня
Що буде з розкладом рейсів в аеропорту «Бориспіль» під час переходу на зимовий час. Фото: колаж "Сьогодні"
Що буде з розкладом рейсів в аеропорту «Бориспіль» під час переходу на зимовий час. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 31 жовтня, Україна перейде на зимовий час, і стрілки годинників доведеться переводити на 1 годину назад. Ми поцікавилися в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", чи зміняться через це розклад і час рейсів.

Детальніше про це – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Що кажуть в аеропорту?

"Кожен авіаперевізник планує свою льотну програму і вносить цю інформацію в добовий план польотів аеропорту. Чи будуть зміни в розкладі, ви можете уточнити безпосередньо у авіаперевізників. Сам аеропорт рейси не виконує, тому і час їхній не планує. Ми користуємося тією інформацією, яку надають нам авіакомпанії", – повідомили сайту "Сьогодні" у пресслужбі Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Там зазначають, що в аеропорту є добовий план польотів і вони строго працюють за цим розкладом.

"Авіація живе за універсальним часом – UTC. У нас є universal time code. В авіації зроблено все, щоб не було плутанини під час переходу на зимовий час. Всі знають, як від UTC перейти до локального часу. З цим проблем не виникає", – запевнили нас в аеропорту "Бориспіль".

Пасажирам, які відправляться в день переходу на зимовий час в аеропорт "Бориспіль", радять бути уважними і завчасно перевести стрілки годинників, щоб не запізнитися на рейс.

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Все робиться автоматично

В авіакомпаніях кажуть, що практика переходу на літній або зимовий час у них досконально відпрацьована за роки.

"Розклад рейсів на цей день змінюється автоматично. І нововведень у цьому немає ніяких. Така практика зі зміною зимового і літнього часу нами досконально відпрацьована. Все враховано для регулярності і пунктуальності відправлення рейсів", – повідомили нам у пресслужбі авіакомпанії МАУ.

На дату, коли діють зміни в часі, вже розраховані дані в розкладі аеропорту. Все завчасно заплановано, щоб не виникало ніяких накладок і неприємностей для пасажирів.

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