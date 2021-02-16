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Pfizer почала реєстрацію COVID-вакцини в Україні

16 лютого, 18:22

Віталій Семченко Віталій Семченко

Препарат буде схвалений протягом кількох днів

Американська фармацевтична компанія Pfizer подала документи на реєстрацію своєї COVID-вакцини в Україні.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час конференції американо-української ділової ради.

"Я отримав повідомлення, що Pfizer подалася на реєстрацію і теж буде зареєстрована в найближчі кілька днів. Буквально мені тільки що передали наші експерти, які отримали документи від Pfizer", – зазначив він.

Міністр додав, що після реєстрації в Україні препарат можна офіційно ввозити, також і комерційним компаніям, і використовувати.

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"Ніяких перешкод для цього не буде", – підкреслив Степанов.

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Як повідомляли раніше, державний експертний центр МОЗ отримав заявку на реєстрацію в Україні COVID-вакцини від компанії AstraZeneca.

Також ми писали, що 15 лютого в Україні мала розпочатися вакцинація від коронавірусної хвороби. Однак кампанію довелося відкласти – влада досі не отримала першу партію препаратів. Чому так сталося і коли українці зможуть вакцинуватися від COVID-19 – читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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