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Під Горлівкою українські морпіхи знищили 7 бойовиків "ДНР" – соцмережі

20 лютого, 16:40

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Найманці спробували обстріляти позиції ЗСУ, але отримали жорстку відповідь

Бійці 503-го батальйону 35-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ в районі шахти "Південна" і населеного пункту Торецьк (колишній Дзержинськ) під Горлівкою Донецької області вогнем у відповідь знищили 7 бойовиків т.зв. "ДНР".

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Про це офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц") повідомляє в своєму Telegram-каналі.

За словами офіцера, знищені бойовики стали жертвою свого ж порушення заходів безпеки, коли вирішили обстріляти підрозділи ООС, тоді як українські військові суворо дотримувалися мирних домовленостей.

Він цитує просепаратистські пабліки, з яких випливає, що чотирьох знищених найманців звільнили з "армії ДНР" заднім числом.

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Нагадаємо, що в п'ятницю, 19 лютого на Банковій відбулося екстрене засідання РНБО, після якого секретар Радбезу Олексій Данілов розповів, що командирам в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі не потрібно буде чекати узгодження з вищим командуванням можливості відкрити по противнику вогонь у відповідь. "Рішення приймають миттєво", – заявив він.

Також нагадаємо, що під Горлівкою бойовики регулярно обстрілювали позиції ЗСУ.

Так, 11 лютого в районі селища Зайцеве від кулі ворожого снайпера загинув десантник Олександр Глушко (позивний "Бомба").

А 2 лютого біля селища Шуми смертельне поранення отримав морпіх Дмитро Власенко, який три роки служив в 503-му ОБМП ВМС ЗСУ.

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Донбас горлівка штірліц морпіхи торецьк ООС відповідь втрати бойовиків Штефан

Джерело: Сьогодні

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