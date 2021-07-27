Русский
$ 26,98
31,81
  1. Новини України

Поліцейським "влетіло", а депутата – виправдано: Брагару скасували протокол

27 липня 2021 11:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У поліції завершили внутрішнє розслідування – патрульних покарали за те, що не включили камери, а їх начальника понизили в посаді

Поліцейських покарали за зупинку Брагара. Колаж "Сьогодні"

Поліцейських покарали за зупинку Брагара. Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар офіційно виправданий – протокол про його затримання в нібито нетверезому стані за кермом скасований. Про це "Сьогодні" повідомило високопоставлене джерело у поліції, інформоване про зміст протоколу.

Реклама

Причиною для такого рішення став результат експертизи.

"Протокол Євгену Брагару дійсно відмінено. Причина скасування – негативний аналіз на алкоголь і наркотичні речовини", – сказало джерело.

Напередодні Українські новини з посиланням на поліцію писали, що правоохоронці завершили внутрішнє розслідування, за підсумками якого поліцейські вже понесли покарання за свої дії стосовно народного депутата (порушили інструкцію і не включили під час зупинки нагрудні камери):

  • двом патрульним – догана;
  • командиру роти – пониження;
  • командиру батальйону – зауваження;
  • керівництво покарано також за порушення інструкції.

Нагадаємо, 4 липня патрульні зупинили нардепа у Києві за нібито непрацюючу підсвітку заднього номера на авто. Під час спілкування правоохоронці запідозрили, що Брагар неадекватний, відібрали у нього права і видали замість них тимчасове посвідчення. Того самого дня він здав негативний тест на заборонені речовини в крові. Пізніше офіційна експертиза показала – депутат не наркоман.

Читайте детальніше про скандал з Брагарем у нашому матеріалі, а також ми дізналися, що померла собака, яку депутат раніше пропонував пенсіонерці продати.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Іспанією – Португалія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більше
Пенсія залежить від стажу. Хто в Україні може отримувати від 40% зарплати та більшеЕкономіка
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Португалія відкриває в'їзд для українців: дата
Португалія відкриває в'їзд для українців: датаУкраїна
Долар на міжбанку пробив цінове
Долар на міжбанку пробив цінове "дно": що даліФінанси
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схеми
Здати і втратити квартиру. Аферисти освоїли нові шахрайські схемиНерухомість

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти