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Поліомієліт повернувся в Україну: в якому віці потрібно робити щеплення

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 00:17
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Захворювання загрожує невакцинованим людям
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Міністерство охорони здоров'я України нагадало, коли необхідно робити щеплення дітям від поліомієліту. У відомстві наголосив, що захворювання є невиліковним і може загрожувати невакцинованим.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.

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Деталі

"Поліомієліт повернувся в Україну. Це захворювання може загрожувати великій кількості невакцинованих або повністю нещеплених дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом декількох годин", — повідомили в МОЗ.

У відомстві зазначили, що 5-10% паралізованих в результаті поліомієліту хворих помирають від паралічу дихальних м'язів. Найбільш уразливі до інфекції діти до 6 років.

Чи існують ліки проти поліомієліту?

У МОЗ уточнили, що ліків проти поліомієліту не існує. Єдиний спосіб захистити дитину — щеплення. Для формування імунітету до інфекції на все життя необхідно шість доз вакцини.

Коли робити вакцину?

Згідно з Національним календарем щеплень дитина повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту в такому віці:

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  • у 2 та 4 місяці – інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);
  • у 6 і 18 місяців, а також 6 і 14 років — оральної поліомієлітною вакциною (ОПС).

Як діє вакцина?

Обидві вакцини формують імунітет до поліомієліту. ІПВ вводиться за допомогою ін'єкції. Вона захищає від інфекції нервову систему, запобігаючи параліч.

ОПВ випускається у формі крапель і вводиться через рот. Вакцина формує імунітет в кишківнику, захищаючи від зараження і запобігає передачі вірусу.

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Що таке поліомієліту?

Як пише Wikipedia, поліомієліт — гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Хвороба здатна перебігати з ураженням ЦНС, із виникненням парезів і паралічів, іноді можуть закінчуватися смертю хворого.

Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя.

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