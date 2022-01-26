Поліомієліт повернувся в Україну: в якому віці потрібно робити щеплення

Міністерство охорони здоров'я України нагадало, коли необхідно робити щеплення дітям від поліомієліту. У відомстві наголосив, що захворювання є невиліковним і може загрожувати невакцинованим.
Про це повідомляє МОЗ у Facebook.
Деталі
"Поліомієліт повернувся в Україну. Це захворювання може загрожувати великій кількості невакцинованих або повністю нещеплених дітей невиліковним паралічем і навіть смертю протягом декількох годин", — повідомили в МОЗ.
У відомстві зазначили, що 5-10% паралізованих в результаті поліомієліту хворих помирають від паралічу дихальних м'язів. Найбільш уразливі до інфекції діти до 6 років.
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Чи існують ліки проти поліомієліту?
У МОЗ уточнили, що ліків проти поліомієліту не існує. Єдиний спосіб захистити дитину — щеплення. Для формування імунітету до інфекції на все життя необхідно шість доз вакцини.
Коли робити вакцину?
Згідно з Національним календарем щеплень дитина повинна отримати 6 доз вакцини від поліомієліту в такому віці:
- у 2 та 4 місяці – інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ);
- у 6 і 18 місяців, а також 6 і 14 років — оральної поліомієлітною вакциною (ОПС).
Як діє вакцина?
Обидві вакцини формують імунітет до поліомієліту. ІПВ вводиться за допомогою ін'єкції. Вона захищає від інфекції нервову систему, запобігаючи параліч.
ОПВ випускається у формі крапель і вводиться через рот. Вакцина формує імунітет в кишківнику, захищаючи від зараження і запобігає передачі вірусу.
Що таке поліомієліту?
Як пише Wikipedia, поліомієліт — гостре інфекційне захворювання, яке спричинює поліовірус. Хвороба здатна перебігати з ураженням ЦНС, із виникненням парезів і паралічів, іноді можуть закінчуватися смертю хворого.
Вірус поліомієліту поширюється від людини до людини через фекалії та слину, особливо через заражену їжу та воду. Найбільш вразливими до поліомієліту є діти віком до п'яти років. Поліомієліт невиліковний, але його поширенню можна запобігти шляхом вакцинації. Вакцину від поліомієліту вводять кілька разів, і вона захищає людину впродовж усього її життя.
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