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СЬОГОДНІ Новини України

Допомога Україні у разі нападу Путіна та транш від МВФ — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
23 листопада, 06:00
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Україна сподівається на допомогу інших країн у разі нападу Росії, а МВФ виділив новий транш нашій країні
Україна не залишиться без допомоги у випадку нападу Росії, а МВФ виділив нашій країні майже $700 млн траншу/Колаж: Сьогодні
Україна не залишиться без допомоги у випадку нападу Росії, а МВФ виділив нашій країні майже $700 млн траншу/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Імпічмент Зеленському: Разумков пояснив, як запустити процедуру

Скандал із провалом спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України з доставки до країни десятків бойовиків ПВК "Вагнер" може закінчитися початком процедури імпічменту шостому президенту Володимиру Зеленському. Однак у успіху є сумніви.

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Зеленський має нести відповідальність за те, що сталося, вважає Разумков / Колаж "Сьогодні"
Зеленський має нести відповідальність за те, що сталося, вважає Разумков / Колаж "Сьогодні"

Воювати не будуть, але допоможуть: що запропонували союзники України на випадок нападу Путіна

Україна розраховує на допомогу західних партнерів у разі нападу Росії на нашу країну. Підтримка може бути як у вигляді зброї, так і розміщення певних військових контингентів в Україні.

Україні потрібна допомога у протистоянні Росії / Колаж "Сьогодні"
Україні потрібна допомога у протистоянні Росії / Колаж "Сьогодні"

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У Харкові масово звільняються поліцейські: що відбувається

У Харкові масово почали звільнятися патрульні поліцейські. Це може спровокувати жорстку нестачу правоохоронців. Як розповіла начальниця Управління патрульною поліцією в Харківській області Олена Стрижак, за 10 місяців цього року звільнилося у півтора раза більше патрульних, ніж за 2020 рік.

Основна причина звільнення — низька зарплатня/Колаж: Сьогодні
Основна причина звільнення — низька зарплатня/Колаж: Сьогодні

МВФ виділив Україні майже $700 млн другого траншу у рамках угоди Stand-By

Міжнародний валютний фонд виділив Україні близько $700 млн траншу. Також фонд схвалив продовження нинішньої програми Stand-By на 6 місяців.

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Гроші підуть на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками коронавірусу/Колаж: Сьогодні
Гроші підуть на підтримку фінансової системи й боротьбу з наслідками коронавірусу/Колаж: Сьогодні

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22 листопада 1991. 25 мільйонів карбованців, що були на рахунках Комуністичної партії, віддали на ремонт культових споруд.

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