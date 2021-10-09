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Повісився у дворі: в Полтаві помер 17-річний хлопець

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
9 жовтня, 16:32
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Слідчим поліції відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України
У Полтаві на подвір'ї повісився 17-річний хлопець
У Полтаві на подвір'ї повісився 17-річний хлопець / Фото: Колаж: Сьогодні

У Полтаві на території приватного домогосподарства виявили повішеним хлопця.

Про це пише прес-служба поліції.

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"У відділення поліції №1 міста Полтава 9-го жовтня, близько 7 години надійшло повідомлення від місцевого жителя, що в Полтаві на території приватного домогосподарства, виявили повішеним хлопця, 2003 року народження", – йдеться в повідомленні.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює обставини смерті полтавчанина. Триває досудове розслідування.

У Києві батько жорстоко вбив сина

У поліцію надійшов виклик від лікарів швидкої допомоги, що в одній з квартир виявлено труп 30-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Як стало відомо, загиблий отримав поранення під час конфлікту з 55-річним батьком.

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  • Під час сварки батько схопив ніж і кілька разів ударив ним в груди і спину сина. Потерпілий встиг вийти в коридор, де його побачила сусідка і викликала швидку допомогу.
  • На місці події лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але констатували смерть.
  • Для встановлення остаточної причини смерті тіло чоловіка доставили на судово-медичну експертизу. Поліцейські затримали 55-річного чоловіка, а також вилучили у нього ніж зі слідами крові.
  • Поліція почала кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. 55-річному вбивці повідомили про підозру у вчиненні злочину і відправили під варту.

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