У Києві батько жорстоко вбив сина: подробиці трагедії (фото, відео)

Лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але констатували смерть

У Києві батько розправився з власним сином. Фото: колаж "Сьогодні".

У Дніпровському районі Києва на бульварі Шамо батько вбив свого сина. Під час сварки він схопив ніж і завдав кілька ударів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Деталі НП

У поліцію надійшов виклик від лікарів швидкої допомоги, що в одній з квартир знайшли труп 30-річного чоловіка з ножовими пораненнями. Як стало відомо, загиблий отримав поранення під час конфлікту з 55-річним батьком.

Під час сварки батько схопив ніж і кілька разів ударив ним у груди та спину сина. Потерпілий встиг вийти в коридор, де його побачила сусідка і викликала швидку допомогу.

На місці події лікарі намагалися реанімувати чоловіка, але констатували смерть.

Батько жорстоко вбив свого сина. Фото: поліція Києва.

Що кажуть у поліції

Для встановлення остаточної причини смерті тіло чоловіка доставили на судово-медичну експертизу. Поліцейські затримали 55-річного чоловіка, а також вилучили у нього ніж зі слідами крові.

Ніж, яким батько вбив сина. Фото: поліція Києва.

Що загрожує вбивці

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. 55-річному вбивці повідомили про підозру у вчиненні злочину і відправили під варту. Зловмиснику загрожує до десяти років позбавлення волі.

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