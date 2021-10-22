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СЬОГОДНІ Новини України

Повторний курс вакцинації та нові подробиці про "Північний потік – 2" — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
22 жовтня, 06:00
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Щеплені Українці повинні будуть пройти повторну вакцинацію, а Путін назвав термін заповнення газом другої нитки "Північного потоку – 2"
Щеплені українці повинні буду проходити ревакцинацію, а "Північний потік — 2" заповнять газом до кінця поточного року/Колаж: Сьогодні
Щеплені українці повинні буду проходити ревакцинацію, а "Північний потік — 2" заповнять газом до кінця поточного року/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Кулеба пообіцяв, що наступне розширення ЄС відбудеться за рахунок України

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна чекає від Європейського Союзу чіткого сигналу щодо подальших європейських перспектив. Для цього рішення потрібна лише політична воля Європейського Союзу, без інституційних зобов'язань.

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Чому наступного року необхідно буде повторно проходити повний курс вакцинації – МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України планує наступного року провести ревакцинацію населення від COVID-19. Водночас відомство не розглядає введення бустерного щеплення для всіх категорій населення.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що щеплені люди від COVID-19 повинні будуть пройти повторний курс вакцинації 2022 року/Колаж: "Сьогодні"
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що щеплені люди від COVID-19 повинні будуть пройти повторний курс вакцинації 2022 року/Колаж: "Сьогодні"

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Пробне ЗНО-2022: коли відбудеться іспит

В Україні реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме протягом 5-22 січня. Зареєструватися на тестування можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО допоможе зрозуміти, як проходить іспит/Колаж: "Сьогодні"
Пробне ЗНО допоможе зрозуміти, як проходить іспит/Колаж: "Сьогодні"

Путін назвав термін заповнення газом другої нитки "Північного потоку – 2"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що заповнення другої нитки газопроводу "Північний потік – 2" газом завершиться в грудні поточного року. Перша труба вже заповнена.

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Володимир Путін зазначив, що як тільки другу трубу заповнять газом і регулятор дасть схвалення, то постачання почнуться вже наступного дня/Колаж: "Сьогодні"
Володимир Путін зазначив, що як тільки другу трубу заповнять газом і регулятор дасть схвалення, то постачання почнуться вже наступного дня/Колаж: "Сьогодні"

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