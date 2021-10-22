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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Повторный курс вакцинации и новые подробности о "Северном потоке – 2" – главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
22 октября, 06:00
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Привиты украинцы должны будут пройти повторную вакцинацию, а Путин назвал срок заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2"
Привиты украинцы должны буду проходить ревакцинацию, а "Северный поток — 2" заполнят газом до конца текущего года/Коллаж: Сегодня
Привиты украинцы должны буду проходить ревакцинацию, а "Северный поток — 2" заполнят газом до конца текущего года/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Кулеба пообещал, что следующее расширение ЕС произойдет за счет Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна ждет от Европейского Союза четкого сигнала относительно дальнейших европейских перспектив. Для этого решения требуется лишь политическая воля Европейского Союза, без институциональных обязательств.

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Почему в следующем году необходимо будет повторно проходить полный курс вакцинации – Минздрав

Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году провести ревакцинацию населения от COVID-19. В то же время ведомство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что привитые люди от COVID-19 должны будут пройти повторный курс вакцинации в 2022 году/Коллаж: "Сегодня"
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что привитые люди от COVID-19 должны будут пройти повторный курс вакцинации в 2022 году/Коллаж: "Сегодня"

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Пробное ВНО-2022: когда состоится экзамен

В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

Пробное ВНО поможет понять, как проходит экзамен/Коллаж: "Сегодня"
Пробное ВНО поможет понять, как проходит экзамен/Коллаж: "Сегодня"

Путин назвал срок заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что заполнение второй нитки газопровода "Северный поток – 2" газом завершится в декабре текущего года. Первая труба уже заполнена.

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Владимир Путин отметил, что как только вторую трубу заполнят газом и регулятор даст одобрение, то поставки начнутся уже на следующий день/Коллаж: "Сегодня"
Владимир Путин отметил, что как только вторую трубу заполнят газом и регулятор даст одобрение, то поставки начнутся уже на следующий день/Коллаж: "Сегодня"

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