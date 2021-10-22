Повторный курс вакцинации и новые подробности о "Северном потоке – 2" – главные новости за ночь

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Кулеба пообещал, что следующее расширение ЕС произойдет за счет Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна ждет от Европейского Союза четкого сигнала относительно дальнейших европейских перспектив. Для этого решения требуется лишь политическая воля Европейского Союза, без институциональных обязательств.
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Почему в следующем году необходимо будет повторно проходить полный курс вакцинации – Минздрав
Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году провести ревакцинацию населения от COVID-19. В то же время ведомство не рассматривает введение бустерной прививки для всех категорий населения.
Пробное ВНО-2022: когда состоится экзамен
В Украине регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится в течение 5-22 января. Зарегистрироваться на тестирование можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования.
Путин назвал срок заполнения газом второй нитки "Северного потока – 2"
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что заполнение второй нитки газопровода "Северный поток – 2" газом завершится в декабре текущего года. Первая труба уже заполнена.