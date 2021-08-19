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Мера Кривого Рогу поховають вже сьогодні – прощання пройде в театрі

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
19 серпня, 07:45
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Попрощатися з Костянтином Павловим зможуть всі бажаючі
Павлова поховають на Центральному кладовищі / Фото: колаж "Сьогодні"
Павлова поховають на Центральному кладовищі / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 19 серпня, в Кривому Розі поховають загиблого напередодні мера Костянтина Павлова.

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Про це повідомляє пресслужба Криворізької міської ради.

"Прощання з Костянтином Юрійовичем та панахида пройдуть 19 серпня з 10:00 до 11:30 в театрі Т. Шевченка на проспекті Поштовому. Попрощатися зможуть всі бажаючі. Винос тіла о 12:00", – йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, Павлова поховають на Центральному кладовищі. А для тих, хто захоче поїхати від місця прощання на кладовище, будуть надані автобуси.

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Що відомо про Костянтина Павлова?

  • Народився у Кривому Розі у 1973 році.
  • Працював в Інституті ринкових відносин, заступником директора на підприємстві "Кривбасконсалтинг" та заступником начальника відділу управління АТ "Південний ГЗК".
  • З 2006 по 2012 рік обіймав посаду першого заступника міського голови, пізніше – народний депутат 7-го та 8-го скликання.
  • У 2020 році на виборах мера Кривого Рогу був кандидатом від ОПЗЖ. У другому турі переміг кандидата від партії президента "Слуга народу".
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Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим в своєму будинку рано вранці в неділю. У поліції поки відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр.

У поліції назвали три версії смерті Павлова. Правоохоронці розповіли, з якої зброї було застрелено чиновника.

Тим часом експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", складалася з мешканців міста, які неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.

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