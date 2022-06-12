Провокації в Енергодарі, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 12 червня

У неділю, 12 червня, в Україні продовжиться евакуація людей із гарячих точок. Вони зможуть вирушити поїздом до безпечних міст. Крім того, російські окупанти готують провокації в Енергодарі.
"Укрзалізниця" продовжує евакуацію із небезпечних регіонів
Укрзалізниця призначила евакуаційний поїзд на 12 червня – із Покровська до Львова.
Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів. В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.
Крім того, чеський перевізник RegioJet запустить регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом. Згідно з даними на сайті перевізника, поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Прага – Київ та назад через польське місто Перемишль. Він зупинятиметься у кількох містах України: Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця та Київ. Перший нічний рейс заплановано на 12 червня.
Приват24 відключать, гроші будуть недоступні
У ніч на неділю, 12 червня, ПриватБанк проводитиме Регламентні роботи. Приват24 не працюватиме до 5 ранку, провести будь-які фінансові операції буде неможливо.
"Для безпечної та якісної роботи сервісів ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24 у нічний час 12 червня", – йдеться у повідомленні.
У прес-службі уточнюють, що технічні роботи будуть проводити з півночі 12 червня до 5 ранку того ж дня, оскільки в цей час "більшість клієнтів не провадять операції".
В окупованій Херсонській області збираються відзначати день Росії
Окупанти у Херсонській області збираються відзначити день Росії 12 червня. Про це заявив Володимир Сальдо, якого пропагандистські ЗМІ називають "главою військово-цивільної адміністрації" регіону, пише "Медуза – LIVE".
"Найголовніше, ми його (день Росії – ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили і відчули, якою величезною сім'єю, до якої ми повертаємось, ми стали", – повідомив окупант.