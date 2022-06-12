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Провокації в Енергодарі, евакуація з гарячих точок та інші важливі події 12 червня

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12 червня, 05:52
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"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей у безпечні населені пункти, а мер Енергодару закликав мешканців не відвідувати масових заходів
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а росіяни готують провокації в Енергодарі. Колаж "Сьогодні"
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційних поїздів, а росіяни готують провокації в Енергодарі. Колаж "Сьогодні"

У неділю, 12 червня, в Україні продовжиться евакуація людей із гарячих точок. Вони зможуть вирушити поїздом до безпечних міст. Крім того, російські окупанти готують провокації в Енергодарі.

"Укрзалізниця" продовжує евакуацію із небезпечних регіонів

Укрзалізниця призначила евакуаційний поїзд на 12 червня – із Покровська до Львова.

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Потяг 234/233 вирушить о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів. В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

Крім того, чеський перевізник RegioJet запустить регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом та Києвом. Згідно з даними на сайті перевізника, поїзд курсуватиме щодня за маршрутом Прага – Київ та назад через польське місто Перемишль. Він зупинятиметься у кількох містах України: Львів, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця та Київ. Перший нічний рейс заплановано на 12 червня.

Приват24 відключать, гроші будуть недоступні

У ніч на неділю, 12 червня, ПриватБанк проводитиме Регламентні роботи. Приват24 не працюватиме до 5 ранку, провести будь-які фінансові операції буде неможливо.

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"Для безпечної та якісної роботи сервісів ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в Приват24 у нічний час 12 червня", – йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнюють, що технічні роботи будуть проводити з півночі 12 червня до 5 ранку того ж дня, оскільки в цей час "більшість клієнтів не провадять операції".

В окупованій Херсонській області збираються відзначати день Росії

Окупанти у Херсонській області збираються відзначити день Росії 12 червня. Про це заявив Володимир Сальдо, якого пропагандистські ЗМІ називають "главою військово-цивільної адміністрації" регіону, пише "Медуза – LIVE".

"Найголовніше, ми його (день Росії – ред.) зустрічатимемо і відзначатимемо вже разом з усією Росією, а не окремо десь там. Це важливо. Звичайно ж, будуть розроблені такі заходи, щоб жителі побачили і відчули, якою величезною сім'єю, до якої ми повертаємось, ми стали", – повідомив окупант.

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