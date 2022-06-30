Путін чекає на втому від України, і вона може бути катастрофічною не лише для нашої держави – Яценюк

Голова Київського безпекового форуму, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк вважає, що Путін чекає втоми від України у світі. І ця "втома від України" може бути катастрофічною не лише для нашої держави, а й для всього вільного світу, заявив Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.
Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії КБФ.
Колишній прем'єр перерахував цілі Путіна: "підірвати НАТО, розпорошити ЄС, боротися проти США, створити альянс диктаторів у світі".
"Але його безумною історичною місією є завоювання України. І в ці історичні часи ми маємо перемогти, ми маємо його зупинити, ми маємо притягти його до відповідальності. І таких диктаторів, як він", – сказав Яценюк.
Водночас голова КБФ нагадав, що Путін прагнув підірвати Альянс, але досяг абсолютно протилежне тому, чого він очікував. Зокрема, НАТО збільшилося із 30 до 32 членів.
"Але я переконаний, що правильним рішенням було би мати не 32 члени НАТО, а принаймні 33. 33-м членом НАТО має бути Україна", – сказав Яценюк.
Він нагадав сумнозвісні слова колишнього президента США, коли він сказав, що НАТО застаріло.
"Але НАТО вже не застаріло. Воно оновилося, відродилося. НАТО вирішило знайти адекватні відповіді на виклики, з якими стикнулися Альянс та вільний світ", – зазначив він.
Голова КБФ наголосив що зараз у вільного світу є достатньо інструментів, аби протистояти фейковим наративам Путіна.
"Аби казати правду, слідувати цій правді і робити все можливе для того, щоби Україна стала країною-переможницею", – підкреслив Яценюк.
Перемога Україна стане перемогою вільного світу, зазначив експрем'єр.
"І в нас є усе, аби цього досягти. Інакше диктатори захоплять цей світ", – наголосив Арсеній Яценюк.
Нагадаємо, Київський безпековий форум заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році. Це головна міжнародна платформа України з обговорення проблем війни і миру, національної та світової безпеки.