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Пов'яжуть свої чи повторить долю Муссоліні — однокурсник Путіна пророкує кінець кремлівського диктатора

Анна Ткаченко Анна Ткаченко Провідний редактор Влада Сьогодні
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3 березня, 16:40
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Юрій Швець дав ексклюзивне інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону
Сокурсник Путіна дає невтішні прогнози для диктатора / Колаж "Сьогодні"
Сокурсник Путіна дає невтішні прогнози для диктатора / Колаж "Сьогодні"

Володимир Путін має три варіанти кінця: м'який і два жорстких. Кожен із випадків описав однокурсник президента РФ, ексрозвідник КДБ СРСР Юрій Швець в ексклюзивному інтерв'ю Дмитру Гордону.

Колишній працівник органів розвідки вважає, що Путіна здадуть наближені:

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"Його свої пов'яжуть. У такий спосіб у них шанс. По-перше, змити з себе всі минулі гріхи, тому що якщо вони його пов'яжуть і видадуть або покарають, яким би він не був у Росії... Але головне, що пов'яжуть і знімуть з посади", стверджує Швець.

Такий варіант співрозмовник називає "м'яким випадком":

"На цьому може будуватися і їхня домовленість з ним, що ми тебе не видамо, ми будемо судити тут або на пенсію відправимо або до божевільні, є варіанти".

Є й жорсткіша альтернатива. За словами Швеця, це так званий метод правоохоронців США:

Жорсткий випадок – це коли його (Путіна Ред.) пов'яжуть жорстко. Американські поліцейські кажуть: "Ми можемо зробити це easy або можемо це зробити hard. Ось це і є hard. Іноді на думку спадає Каддафі".

Третій ще гірший варіант, як каже Швець. Він порівнює главу РФ з італійським диктатором Беніто Муссоліні, якого стратили разом з його коханкою, а наступного дня їхні тіла підвісили за ноги на автозаправці в Мілані.

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"Це ядерний попіл. Або як Муссоліні з Кларою Петаччі. Тут варіантів багато, але я не бачу жодного гарного варіанта для нього", резюмував однокурсник господаря Кремля.

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