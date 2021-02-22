Росію зацікавив танк "Оплот". Подробиці затримання агента у Харкові

У Харкові затримали агента Росії із секретними даними щодо розробки і виробництва українського танка Т-84БМ "Оплот".
Про це повідомили в Службі безпеки України.
СБУ встановила, що українця завербували представники військової розвідки Генштабу Збройних сил РФ під час його поїздки до Росії.
Чоловік за завданням від російських кураторів намагався через співробітника Харківського конструкторського бюро з машинобудування ім. Морозва отримати доступ до закритих даних. Російський агент отримав від співробітника заводу зразки технічних матеріалів і відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби.
Його затримали "на гарячому" під час отримання ним "повного комплекту технічної документації", яка стосувалася розробки і виробництва українського танка Т-84БМ "Оплот".
Зараз зловмисникові повідомлено про підозру у державній зраді.
Як повідомляли новини "Сьогодні", на початку лютого СБУ викрила велику мережу агентів ФСБ. Під час обшуків правоохоронці вилучили арсенал зброї та боєприпасів. Завербовані громадяни України виконували розвідувальні завдання кадрових співробітників ФСБ.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк