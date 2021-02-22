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Россию заинтересовал танк "Оплот". Подробности задержания агента в Харькове

22 февраля, 13:37

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украинца завербовала военная разведка России – он должен был завладеть секретными данными и передать в Генштаб РФ

В Харькове задержали агента России с секретными данными относительно разработки и производства украинского танка Т-84БМ "Оплот".

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

СБУ установила, что украинца завербовали представители военной разведки Генштаба Вооруженных сил РФ во время его поездки в Россию.

Мужчина по заданию от российских кураторов пытался через сотрудника Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова получить доступ к закрытым данным. Российский агент получил от сотрудника завода образцы технических материалов и отработанными каналами передал фотокопии представителю российской спецслужбы.

Его задержали на горячем во время получения им "полного комплекта технической документации", которая касалась разработки и производства украинского танка Т-84БМ "Оплот".

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Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале февраля СБУ разоблачила крупную сеть агентов ФСБ. В ходе обысков правоохранители изъяли арсенал оружия и боеприпасов. Завербованные граждане Украины выполняли разведывательные задания кадровых сотрудников ФСБ.

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Россия СБУ Оплот танк агент

Источник: Сегодня

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