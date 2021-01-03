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Декретна відпустка для татусів: як зміниться життя українських сімей

3 січня, 12:03

Ольга Литвин Ольга Литвин

Рада вже в першому кварталі 2021 року може розглянути закон у другому читанні

/ Фото: Unsplash

Українським чоловікам спростять процедуру надання відпустки для догляду за дитиною. І таким чином зрівняють у правах щодо виходу в декрет матір і батька.

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На що ж саме можуть сподіватися чоловіки, дізнавалася кореспондентка "Сьогодні" Дарина Добровольська.

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Розглянути проблему в деталях допоможе приклад сім'ї Багаліків.

Татусь Сергій мріє про декрет від народження сина, щоб любов і турботу віддавати малюкові і допомагати дружині. Він може погодувати тримісячного Тимофійчика, покупати й поміняти підгузник. І був би радий із ранку до вечора спостерігати, як росте його любий син.

"Діна набагато краще вкладає його спати. Я набагато краще міняю підгузки, дуже люблю із пляшечки годувати, і Тимофій у мене дуже смачно їсть", – ділиться Сергій батьківськими успіхами.

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Дружина Сергія, Діна, – фізична особа – підприємець (ФОП) і не має права на відпустку, навіть декретну.

"Коли мати ФОП, немає ні у кого права із її сім'ї піти в декрет. Але ж коли з'являється дитина, її має хтось доглядати", – дивується Діна.

Жінка зізнається, що працювати і приділяти увагу малюку дуже тяжко. Тому, коли чоловік вранці йде на роботу, починаються справжні випробування.

"Я стала менше відвідувати семінари й курси, менше читати книжок, менше ходити у спортзал", – розповідає Діна, як жертвує власними інтересами.

Допомогти таким сім'ям, як Багаліки, взялися народні обранці. Вони змінили нинішній закон про відпустки і кодекс законів про працю. І навіть ухвалили документ у першому читанні.

"Він вирішує пробіл у нинішньому законодавстві ... І зрівнює чоловіків і жінок у праві на декретну відпустку", – пояснює адвокат Віталій Жадобін.

Раніше право на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку мала мати. А після ухвалення законопроекту рівні права на реалізацію цієї відпустки будуть як у батька, так і у матері.

Крім того, якщо законопроєкт ухвалять, батько зможе:

  • Узяти два тижні оплачуваної відпустки після народження немовляти.
  • Здобуде право на скорочення робочого часу, якщо сам виховує дитину віком до чотирнадцяти років або малюка з обмеженими можливостями.
  • Додаткову відпустку зможе оформити й чоловік, який виховує двох або більше дітей віком до п'ятнадцяти років, малюків з обмеженими можливостями або усиновлену дитину.
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Раніше такі права мали тільки матері. Чоловіки в Європі реалізують їх не перший рік.

Наприклад, у Фінляндії татам надають дев'ять тижнів відпустки для догляду за дитиною, у Португалії – п'ять, у Литві – чотири.

А ось в Україні ухвалити відповідний законопроєкт планують до березня.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні 1 грудня 2020 ухвалила в першому читанні законопроєкт №3695, яким пропонує надати право татам на декретну відпустку. За цей документ проголосував 301 народний депутат.

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