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Сімейний лікар на лікарняному. Що робити, якщо потрібна медична допомога – інструкція

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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11 лютого, 13:22
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Пацієнтів, які записані до хворого лікаря, повинні попередити телефоном
Українці не залишаться без медичної допомоги, якщо потребують цього. Фото: колаж "Сьогодні"
Українці не залишаться без медичної допомоги, якщо потребують цього. Фото: колаж "Сьогодні"

Якщо ваш сімейний лікар раптово захворів і не може вас прийняти, то не варто турбуватися – ви не залишитеся без допомоги.

Про це повідомляє НСЗУ.

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Що робити, якщо потрібна консультація, але сімейний лікар на лікарняному?

Пацієнтів, які записані до хворого лікаря, мають попередити телефоном. Також медзаклад має розміщувати інформацію про відсутність лікаря на своїх інтернет-ресурсах і безпосередньо в самій лікарні.

Медустанова має призначити лікаря на заміну хворому. Медична допомога так само безоплатна, а декларація — чинна.

Дізнавшись про відсутність лікаря, пацієнт може перенести візит або просто прийти у запланований час та отримати консультацію лікаря на зміні.

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Якщо ситуація є невідкладною, звертайтеся безпосередньо до найближчого медичного закладу, для цього не потрібне направлення. Якщо є загроза життю чи здоров'ю — дзвоніть у 103.

Е-направлення до лікаря. Як отримати та користуватися українцям

Майже 16 млн. українців уже скористалися електронними направленнями та отримали за ними майже 48 млн. медичних послуг. У Національній службі здоров'я України розповіли "Сьогодні", як працює електронне направлення, у чому його переваги та як пацієнт може ним скористатися.

Для пацієнта електронне направлення – можливість отримати безкоштовні медичні послуги за призначенням лікаря. Таким чином, хворий може отримати доступ до консультацій вузьких фахівців, додаткових обстежень, процедур або госпіталізації.

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Джерело: НЗСУ

Як працює е-напрямок?

Виписати електронне направлення має право будь-який лікар. Необов'язково це має бути сімейний лікар, педіатр чи терапевт. Наприклад, гінеколог може направити пацієнта на консультацію до ендокринолога, призначити аналізи тощо.

  • Будь-який лікар, зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я, вносить запис про призначення під час огляду пацієнта та створює електронний напрямок.
  • Пацієнт отримує направлення на свій телефон у вигляді 16-значного коду і з цим кодом звертається до будь-якої лікарні, яка має договір із НСЗУ.
  • Пацієнт може отримати послугу по електронному направленні безкоштовно лише один раз. Не можна звернутися за "ще однією думкою" до іншого лікаря з тим самим напрямком. Хіба що за власний рахунок.
  • Проте лікар може виписати електронний напрямок на групу послуг або кілька процедур, щоб заощадити час. Людині не потрібно ходити до лікаря кілька разів. Наприклад, лікар може направити пацієнта в одному напрямку до вузького спеціаліста та на обстеження окремо.
  • Кількість електронних напрямів не обмежена – лікар має виписувати їх на основі клінічної картини.
  • Термін дії електронного спрямування становить один рік від дня створення. Однак краще проходити обстеження у той термін, який рекомендує лікар.

Направлення тільки паперові?

Пацієнт може забути про папірці, які потрібно носити із собою і не втратити, щоб потрапити на прийом. Більшість українців мають мобільні телефони, а значить, номер направлення завжди під рукою. Повідомлення друкувати не потрібно – достатньо вказати номер прийому.

Пацієнти, які не мають телефону, можуть попросити лікаря роздрукувати електронне направлення безпосередньо під час прийому.

Отримувати лише особисто?

Зазвичай особиста присутність пацієнта для отримання електронного направлення обов'язкова, оскільки лікар виписує його, виходячи зі стану здоров'я людини. Проте є винятки. Коли пацієнт має хронічне захворювання та потрібно контролювати певні показники, лікар може створити направлення дистанційно.

Наприклад, пацієнти з цукровим діабетом повинні контролювати рівень глюкози у крові за допомогою тесту на глікований гемоглобін. У такому випадку сімейний лікар або ендокринолог, що їх спостерігає, може виписувати електронне направлення дистанційно. Номер надходить на мобільний телефон пацієнта.

З направленням – лише до комунальних лікарень?

З е-направленням пацієнт може отримати безкоштовну допомогу не тільки в комунальній лікарні, але навіть у приватних клініках або у лікарів-ФОП, якщо вони співпрацюють із НСЗУ. І навпаки – з е-направленням від лікаря приватної лікарні можна звернутися до спеціаліста з комунальної.

Поради пацієнтам – що ще потрібно знати

  • Уважно перевіряйте номер телефону, зазначений під час укладання декларації з сімейним лікарем. Адже потім саме на цей номер надходитиме вся інформація.
  • Якщо пацієнт не має номера телефону, лікар повинен роздрукувати йому електронне направлення у вигляді інформаційної пам'ятки.
  • При зміні номера обов'язково повідомте лікаря, щоб він вніс зміни до електронної системи. Якщо вже немає доступу до того номеру, замінити його можна онлайн через електронну форму на сайті НСЗУ у розділі "Громадян". Для цього потрібно мати кваліфікований електронний підпис. Отримати його можна в ПриватБанку (онлайн), казначействі, податковій, а також платних постачальників електронних довірчих послуг.
  • Тільки лікар може призначати обстеження у вузьких спеціалістів. Пацієнт не може диктувати йому свої бажання.
  • Е-направлення не потрібне, щоб отримати екстрену медичну допомогу, звернутися до гінеколога, психіатра, стоматолога, педіатра, нарколога, фтизіатра, до лікаря, у якого пацієнт перебуває на обліку, а також, якщо пацієнт отримує послугу за власні кошти.

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