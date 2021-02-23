Штурм Офісу президента: з правоохоронців зірвали шоломи і підпалили їх (фото)

У Києві на Банковій під чассутичок під Офісом президента протестувальників проти вироку активісту Сергію Стерненку з поліцією принаймні з двох правоохоронців зірвали шоломи.
Про це повідомляє кореспондент сайту "Сьогодні" з місця подій.
Потім протестувальники розпалили в шоломах вогонь.
Люди під офісом президента поки не розходяться – там уже кілька тисяч незгодних із вироком активісту. Обстановка залишається напруженою.
Нагадаємо, протест почався о 20:00 23 лютого через вирок суду у справі активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк