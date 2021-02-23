Штурм Офісу президента: з правоохоронців зірвали шоломи і підпалили їх (фото)

На Банковій зібралося кілька тисяч людей

У Києві на Банковій під чассутичок під Офісом президента протестувальників проти вироку активісту Сергію Стерненку з поліцією принаймні з двох правоохоронців зірвали шоломи.

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Про це повідомляє кореспондент сайту "Сьогодні" з місця подій.

Потім протестувальники розпалили в шоломах вогонь.

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Люди під офісом президента поки не розходяться – там уже кілька тисяч незгодних із вироком активісту. Обстановка залишається напруженою.

Нагадаємо, протест почався о 20:00 23 лютого через вирок суду у справі активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за розбійний напад і викрадення депутата райради Сергія Щербича.

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