Сильні морози та снігопади: погода в Україні 23 січня (карта)

Синоптики розповіли, яку погоду чекати у містах країни у неділю

В Україні очікуються опади / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода в Україні 23 січня: очікуються снігопади. Водночас синоптики прогнозують мороз у всіх областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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На заході температура повітря вночі очікується в районі -8...-4 градусів, а вдень -5...-1 градуса. На півночі температура повітря вночі коливатиметься -11...-6 градусів, а вдень -5...-3.

У центрі країни температура повітря вночі становитиме -9...-7 градусів, а вдень -4...-2.

У Києві у неділю буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -7...-5, а вдень -4...-2.

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У східних областях вночі температура опуститься до -12...-1 градуса, а вдень температура повітря становитиме -6...+1 градус. На півдні температура вночі коливатиметься -7...-4, а вдень -1...+1.

Швидкість вітру може становити 5-10 м/с.

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Погода в Україні 23 січня. Скріншот

Якою буде зима в Україні

Січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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