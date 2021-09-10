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Смертельний челендж у TikTok: діти ковтають капсули для прання

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
10 вересня, 17:33
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Внаслідок цього челенджу підлітки отримують опіки ротової порожнини та стравоходу
TikTok “Пуд-челендж”, суть якого полягає в тому, щоб з’їсти на камеру капсулу для прання. Коллаж: "Сьогодні"
TikTok “Пуд-челендж”, суть якого полягає в тому, щоб з’їсти на камеру капсулу для прання. Коллаж: "Сьогодні"

У популярному серед дітей і підлітків застосунку TikTok з’явився "Пуд-челендж", суть якого полягає в тому, щоб з’їсти на камеру капсулу для прання – ті, що всередині з гелем. Так, діти ковтають порошкові капсули, а потім опиняються в лікарні з важкими опіками. Щомісяця до шпиталів з опіками забирають по двадцятеро дітей.

"Кожного дня в Києві привозять дітей з опіком стравоходу і верхніх дихальних шляхів, шлунку і з токсичним ураженням в наслідок цих самих капсул для прання. Це триває десь з початку липня",– розповів Ярослав Вус голова всеукраїнської спілки парамедиків.

Днями отруївся і син одеситки Евеліни. Каже, хлопець закрився в кімнаті буцімто вчити уроки, та насправді знімав відео для тік-току.

"Він з'їв дві ці подушечки, коли ми це виявили то відразу ж викликали швидку. Коли приїхала швидка то вони відразу зрозуміли в чому справа тому що вісім таких же його однокласників з такою ж проблемою в нашому місті",– сказала Евеліна Тікалова мати постраждалого школяра.

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Хлопця врятували, бо медики встигли приїхати вчасно. Лікар твердить, у такій ситуації важливо правильно надати першу медичну допомогу.

"Промивання шлунку, але лише через зонт. Не можна промивати шлунок водою – так як всі звикли, випити і поблювати, тому що ми повторно обпікаємо стравохід. Без належної медичної допомоги людина не буде нормально їсти більше ніколи",– додав Ярослав Вус.

Сотні дітей по всьому світу стали інвалідами, бо ковтали ці капсули. В Америці – звідки поширився челендж – навіть створювали невеликі кіно просвітницького характеру.

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Головна ідея – не забороняти чогось дітям, а спонукати думати, перед тим, як діяти.

"Я за те, щоб налагодити довірливі стосунки. Це коли дитина розповідає вам що її бентежить, що хвилює. Батькам це дає можливість бути спокійними, вони відчувають дитину, знають що з нею відбувається",– розповіла Анастасія Тарасова сімейний психолог.

Така модель стосунків дає можливість не нав'язливого контролю, твердять експерти. І дасть вам змогу дізнатися наперед, на що здатна ваша дитина заради лайків у соцмережах.

Ми повинні повернути контроль над своїм розумом

Засновник соцмережі "ВКонтакте" і месенджера Telegram Павло Дуров сказав, що перегляд Netflix і TikTok гальмує продуктивність людського мозку, навантажуючи його неіснуючими проблемами.

"Розум – наш найпотужніший інструмент. Немає нічого, на що він не був би здатний... На жаль, більшість людей вважають за краще живити свій мозок не реальними фактами, завдяки яким можна змінити світ, а випадковими серіалами Netflix або роликами TikTok", – заявив Дуров.

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На його думку, на глибинному рівні мозок людини не може відрізнити вигадку від реальності. Тому розмаїття цифрових розваг змушує підсвідомість шукати рішення проблем, яких не існує.

"Щоб бути творчими і продуктивними, ми повинні спочатку очистити з нашого розуму липкий бруд нерелевантного контенту, яким його щодня наповнюють "рекомендаційні алгоритми". Якщо ми хочемо повернути собі творчу свободу, ми повинні спочатку повернути собі контроль над своїм розумом", – вважає скандальний бізнесмен і розробник.

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