Рятували з води і з повітря. Корабель ВМС України отримав пошкодження в Чорному морі

Військовий корабель ВМС ЗС України отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Зараз розпочато рятувальну операцію.
Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
Деталі пошкодження
Відомо, що на борту корабля в результаті різкого погіршення погодних умов виникла аварійна ситуація. Корабель отримав пошкодження.
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"Після оцінки обстановки було прийнято рішення про постановку судна на якір з метою забезпечення проведення заходів з боротьби за живучість", — повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.
Рятувальна операція
В результаті інциденту було розпочато рятувальну операцію. До неї залучили кораблі та катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.
Стабілізація ситуації
У ВМС відзначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.
"Зараз йде операція з надання допомоги аварійному кораблю і поверненню його в пункт постійної дислокації", — відзначили в пресслужбі.
Розвиток ВМС
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-морських сил Збройних сил України до 2031 року".
Відповідний указ №459/2021 був оприлюднений на сайті глави держави 8 вересня.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року "Про розвиток Військово-Морських Сил Збройних Сил України до 2031 року", – йдеться в документі.
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