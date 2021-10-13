Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Спасали с воды и с воздуха. Корабль ВМС Украины получил повреждение в Черном море

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
13 октября, 22:28
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Судно получило повреждение из-за погодных условий
Сейчас ситуацию удалось стабилизировать/Коллаж: Сегодня
Сейчас ситуацию удалось стабилизировать/Коллаж: Сегодня

Военный корабль ВМС ВС Украины получил повреждение во время выполнения задач в Черном море. Сейчас начата спасательная операция.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Реклама

Детали повреждения

Известно, что на борту корабля в результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация. Корабль получил повреждение.

"После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", — сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Спасательная операция

В результате инцидента была начата спасательная операция. К ней привлекли корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.

Стабилизация ситуации

В ВМС отметили, что экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.

Реклама

"Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации", — отметили в пресс-службе.

Развитие ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года".

Соответствующий указ №459/2021 был обнародован на сайте главы государства 8 сентября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", — говорится в документе.

Читайте также

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

95 876

заболело за неделю в Украине

+35%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять