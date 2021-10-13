Спасали с воды и с воздуха. Корабль ВМС Украины получил повреждение в Черном море

Судно получило повреждение из-за погодных условий

Сейчас ситуацию удалось стабилизировать/Коллаж: Сегодня

Военный корабль ВМС ВС Украины получил повреждение во время выполнения задач в Черном море. Сейчас начата спасательная операция.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

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Детали повреждения

Известно, что на борту корабля в результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация. Корабль получил повреждение.

"После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", — сообщает пресс-служба ВМС ВС Украины.

Спасательная операция

В результате инцидента была начата спасательная операция. К ней привлекли корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ГСЧС.

Стабилизация ситуации

В ВМС отметили, что экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.

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"Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации", — отметили в пресс-службе.

Развитие ВМС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2031 года".

Соответствующий указ №459/2021 был обнародован на сайте главы государства 8 сентября.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О развитии Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины до 2031 года", — говорится в документе.

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