"Запитай у лікаря": чи був ефективним зимовий локдаун?

Більше половини українців не готові вакцинуватися від коронавірусу, навіть якщо це буде безкоштовно. А епідеміологи наголошують: щеплення – єдиний шлях подолати пандемію. Наскільки ефективними є профілактичні заходи і як зменшити тривожність, якщо вже хворієте на COVID-19?

Реклама

Про це для новин "Сьогодні" розповідає кореспондент Юлія Покідіна.

Психотерапевтка Юлія Бережна перехворіла на COVID-19 кілька місяців тому. Та деякі симптоми і досі даються взнаки. Каже, не засмучуватися з цього приводу допомагає почуття гумору та розуміння, що ж насправді відбувається в організмі. Тепер вона знає про коронавірусну хворобу майже все. Єдине, що турбує, – не хочеться хворіти повторно:

"Ясність і знання знімають тривогу. Мене, наприклад, дуже підтримувало те, що я дуже добре вникнула – як працює вірус, що з ним відбувається, що за фактом специфічного лікування нема".

Начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві, епідеміолог Олег Рубан пояснює, що вакцинація – єдиний спосіб зупинити пандемію:

"Сьогодні у нас є проблематика в Україні, це не забезпечення вакциною, а сама вакцинація. Рівень обов'язкової вакцинації від поліомієліту, дифтерії та кору коливався від 40 до 60 відсотків за нормативу 95%. Сьогодні у нас будуть масові відмови від вакцинації проти коронавірусу. Але сьогодні – це є єдиний цивілізований шлях зниження агресивності епідемії".

Як результат – в країні зафіксовано випадки і поліомієліту, і дифтерії. А із захворюваності на кір Україна – європейський лідер.

Реклама

Під час прямої трансляції Олег Рубан відповів на запитання про ефективність вакцинації, локдауну та інших протиепідемічних заходів. За його словами, в Україні була "лайт-версія" локдауну, але він ефективний, тому що у нас не було поширення інфекції саме в організованих колективах.

Щотижня у межах проєкту Фонда Ріната Ахметова "Запитай у лікаря" експерти-медики діляться своїм досвідом щодо лікування та профілактики коронавірусу.

Юлія Єршова, директорка департаменту комунікацій Фонду Ріната Ахметова розповідає:

"Фонд Ріната Ахметова і телеканал "Україна" продовжують проєкт "Запитай у лікаря". На сьогоднішній день учасниками ефіру стали 10 провідних фахівців української медицини. Проєкт загалом подивилися понад мільйон глядачів".

Повну версію трансляції можна переглянути на сторінках Фонду Ріната Ахметова в соцмережах.

Психотерапевт Юлія Бережна каже про важливість такої роботи, адже показують живих людей, які хворіють, і хтось пояснює, що робити. А це завжди заспокоює і дає певну опору.

Відео: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, раніше у рамках проєкту "Запитай у лікаря" розповідалося, коли можна повернутися до спорту після COVID-19

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама