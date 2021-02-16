Степанов назвав нові терміни COVID-вакцинації в Україні

Вакцинація від коронавірусу в Україні може початися вже наступного тижня.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час конференції американо-української ділової ради.

Він зазначив, що кампанію з вакцинації довелося відкласти через складнощі "логістичного та бюрократичного" характеру.

"Ми очікували вакцину вже в середині лютого. Ми розраховували, що почнемо вакцинацію (з 15 лютого. – Ред.), виходячи з підписаних документів... Але виникли труднощі логістичного та бюрократичного характеру", – сказав він.

Степанов підкреслив, що, ймовірно, імунізація населення почнеться в кінці поточного або на початку наступного тижня.

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Як повідомлялося раніше, фармацевтичні компанії Pfizer і AstraZeneca подали документи на реєстрацію своїх COVID-вакцин в Україні.

Також раніше міністр Степанов розповів про безпечність вакцини проти коронавірусу.

Крім того, він прокоментував розслідування НАБУ стосовно закупівель COVID-вакцин. Міністр вважає, що це один з інструментів інформаційної війни проти нього особисто і його команди в МОЗ.

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