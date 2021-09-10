Бійка в Раді, переведення годинників і закон про олігархів – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Українці обурювалися інфляцією і обговорювали роль Венеціанської комісії у долі законопроекту "Про олігархів"

Сайт "Сегодня" зібрав найбільш обговорювані новини п'ятниці, 10 вересня.

Законопроект "Про олігархів"

Українців не залишило байдужим рішення спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова передати на експертизу Венеціанської комісії прийнятий в першому читанні законопроєкт №5599 "Про олігархів".

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"А причому тут Венеція до України? Нам що скрізь і в усьому повинні з-за бугра вказувати, що нам робити? Ми не самостійні? У них там один менталітет, а у нас зовсім інший! Те що у них там працює – у нас працювати не буде! ", – зробив висновок Микола Портянік.

Після бійки – до Господа

Другий день громадськість обговорює бійку депутатів Гео Лероса і Миколи Тищенка у Верховній Раді. Їжу для продовження розмов вранці дав Тищенко , який виклав фото з церкви з підписом: "Помолився за здоров'я Гео Лероса. Хай допоможе йому Господь зійти з хибного шляху і знайти шлях істинний".

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"Нічого не вирішуєте в Раді, а тільки б'єтеся. Нам, простим людям, думається, що потрібно зменшити кількість депутатів, щоб не билися, а займалися роботою, а то на все є час крім того, що працювати для людей Украіни. Ганьба,ганьба", – прокоментувала Неоніла Салко.

Інфляція не гальмує

До інфляції українці ніколи не звикнуть і пояснення Мінекономіки, що умови для зростання цін в Україні в серпні були закладені ще в 2020 році, їх не заспокоїло.

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"Ціни "злетіли", тому що немає ніякого контролю. Відпустили у вільне плавання, а тепер в купу зібрати неможливо", – написала Галина Прокопенко .

"Те, що злетіли, ви нікого не здивуєте, ось коли впадуть – буде новина", – такий коментар дав Михайло Баган.

Час, який нам шкода втрачати

Два рази на рік українці обурюються переведенням годинників . Ось і зараз почалося, оскільки нам нагадали, що переведення годинників в Україні на зимовий час в 2021 році відбудеться в останні вихідні жовтня в ніч з суботи на неділю.

" Ідіотизм, тільки на психіку впливає і ніякої користі! ", – авторитетно написала Наталія Корсакова.

"О, почалася тема .. і зауважте, майже нікому не подобаються переведення годинників, але восени про це мовчать, а навесні роздмухують вселенську Зраду із закликами негайно припинити "крутити стрілки"! Значить, комусь це треба", – вважає Вадим Іллєнко.