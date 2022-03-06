Трамп збирається приїхати до Києва – Арахамія

США продовжують демонструвати Україні підтримку

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Експрезидент США Дональд Трамп планує відвідати Київ у супроводі кількох соратників-конгресменів із Республіканської партії.

Про це розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія іноземним журналістам, передає Fox News.

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За його словами, такий візит стане демонстрацією підтримки усьому українському народові.

"Ми чуємо, що колишній президент США Дональд Трамп планує відвідати Київ разом із парою конгресменів-республіканців, щоб продемонструвати свою підтримку Україні. Це добрий знак. Політики починають прислухатися до того, що підтримують американські громадяни, і вони підтримують надання додаткової зброї відважним українським військовим", – наголосив "слуга народу".

Арахамія висловив сподівання, що американські політики ухвалять рішення щодо додаткової зброї для України.

США дали "зелене світло" на постачання винищувачів Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати дають "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі Україні. Блінкен відповів на запитання, що робитиме США, якщо Польща, яка є членом НАТО, вирішить надати Україні винищувачі.

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"Це (рішення – ред.) отримує "зелене світло". Власне, ми зараз обговорюємо з нашими польськими друзями, що ми можемо зробити, щоб задовольнити їхні потреби, і активно говоримо про це (надання винищувачів – ред.)", – сказав він.