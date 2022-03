Трамп збирається приїхати до Києва – Арахамія

Експрезидент США Дональд Трамп планує відвідати Київ у супроводі кількох соратників-конгресменів із Республіканської партії.

Про це розповів голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія іноземним журналістам, передає Fox News.

За його словами, такий візит стане демонстрацією підтримки усьому українському народові.

Арахамія висловив сподівання, що американські політики ухвалять рішення щодо додаткової зброї для України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати дають "зелене світло" країнам НАТО, якщо вони вирішать надати винищувачі Україні. Блінкен відповів на запитання, що робитиме США, якщо Польща, яка є членом НАТО, вирішить надати Україні винищувачі.

