Трамп собирается приехать в Киев – Арахамия

Экс-президент США Дональд Трамп планирует посетить Киев в сопровождении нескольких соратников-конгрессменов из Республиканской партии.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия иностранным журналистам, передает Fox News.

По его словам, такой визит станет демонстрацией поддержки всему украинскому народу.

Арахамия выразил надежду, что американские политики примут решение о дополнительном оружии для Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты дают "зеленый свет" странам НАТО, если они решат предоставить истребители Украине. Блинкен ответил на вопрос, что будет делать США, если Польша, которая является членом НАТО, решит дать Украине истребители.

.@SecBlinken: The U.S. has given the "green light" to NATO countries if they choose to provide fighter jets to Ukraine, one day after President Zelensky made a plea to members of Congress to provide them during a Saturday Zoom call. https://t.co/liDkdNCAFIpic.twitter.com/3vHqk6YzQe