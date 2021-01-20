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Трапезні і громадські приймальні замість ресторанів і фітнесу: як обходять локдаун

20 січня, 00:56

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Українські підприємці перереєстровують свої заклади і продовжують працювати

В ресторані – релігійна організація, у спорткомплексі – громадська. Підприємці переоформлюють свої заклади і можуть успішно працювати попри карантин. Хитрощами, як вижити у локдаун і не збанкрутувати, поділилися із кореспондентами "Сьогодні".

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Запоріжжя. Ятки з одягом та промтоварами зачинені. Поки триває заборона на роботу, підприємці розгорнули свої прилавки в інтернеті. Любов Федорченко, підприємниця, перший локдаун мусила звільнити трьох співробітників й ледь не збанкрутувала. Але вихід знайшла – почала продавати в інтернеті. Нинішній локдаун для Любові виявився вже не таким болісним – за рік знайшла нових клієнтів і привернула тих, хто раніше купував лише на ринку.

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Минулої весни на брамах зачинених ринків і крамниць підприємці розвішували оголошення із переліком власного краму та номерами телефонів. Але знайшли ефективніший метод – створили інтернет-спільноту, де безкоштовно розміщують пропозиції товарів чи послуг. Юлія Назарова створила меблеву майстерню і нині торгує винятково інтернетом.

У запорізькій інтернет-спільноті нині п’ятдесят тисяч учасників – підприємців та покупців.

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Кропивницький. Власне ноу-хау з подолання карантинних заборон вигадали й у Кропивницькому. Тут продовжує працювати спорткомплекс із тренажерними залами, фітнесом та басейном. Клієнтів пускають лише за клубними картками. Їх перевіряє на вході адміністратор. Знімальну групу "Сьогодні" до комплексу не пустили, але запевнили – закону не порушують. Як виявилося, спортивно-оздоровчий комплекс зареєстрований як громадська організація, тому під карантинні обмеження не підпадає. І користується попитом – люди йдуть вервечкою.

Тернопіль. Власний ресторан перетворив на трапезну, а на базі більярд-клубу заснував релігійну організацію – так уник карантинних обмежень ресторатор із Тернополя Тарас Ковальчук.

"Заклад працює на самовиніс і доставку. Єдине, що парафіян пускаємо по попередніх записах. Дзвонять і кажуть – ми хочемо потрапезнічати, чи ми хочемо якісь інші обряди", – каже ресторатор.

За останній рік тернопільській ресторатор отримав близько пів сотні штрафів. Каже, всі вже оскаржив у суді.

Нагадаємо, 24 січня закінчується строк дії "зимового" локдауну, однак на цьому карантин не закінчиться – ймовірно, після цього Україна повернеться до обмежень "помаранчевої зони".

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