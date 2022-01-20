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СЬОГОДНІ Новини України

Вбивство українця в Угорщині та масове скасування авіарейсів у США — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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20 січня, 06:00
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В Угорщині українець убив свого земляка, а до США відмовляються літати літаки
В Угорщині чоловік зарізав українця, а до США через 5G не літатимуть літаки/Колаж: "Сьогодні"
В Угорщині чоловік зарізав українця, а до США через 5G не літатимуть літаки/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

В Угорщині українець під час пограбування убив свого земляка

У столиці Угорщини Будапешті українець убив свого 39-річного земляка. Інцидент стався 16 січня. Чоловік завдав українцеві ножового поранення і той помер у лікарні.

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Правоохоронці затримали зловмисника/Колаж: "Сьогодні"
Правоохоронці затримали зловмисника/Колаж: "Сьогодні"

"Не збирався звільнятися": Арестович розкрив причини звільнення з Офісу президента

Ексрадник керівника Офісу президента України Олексій Арестович повідомив, що рішення звільнитися з усіх офіційних посад виникло в нього спонтанно. Він звинуватив українську владу у слабкості.

Арестович не збирався звільнятися/Колаж: "Сьогодні"
Арестович не збирався звільнятися/Колаж: "Сьогодні"

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Декілька днів не дожила до дня народження: під Вінницею в ДТП загинула 15-річна дівчина

У Вінницькій області у дорожньо-транспортній пригоді загинула 15-річна студентка. Вона разом зі своїм хлопцем поспішала на важливу фотосесію, коли їхній автомобіль потрапив в аварію. Дівчина кілька днів не дожила до дня народження.

Причиною ДТП могли стати погані погодні умови/Фото: Instagram Мирослави Вітер, колаж: "Сьогодні"
Причиною ДТП могли стати погані погодні умови/Фото: Instagram Мирослави Вітер, колаж: "Сьогодні"

Міжнародні авіакомпанії відмовляються літати до США: що відбувається

Великі авіакомпанії оголосили про скасування деяких рейсів у США через розгортання цього тижня вишок 5G. Вони побоюються, що це може завадити роботі електроніки в літаках

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Польоти Boeing 777 скасували через вишки 5G/Фото: REUTERS, колаж: "Сьогодні"
Польоти Boeing 777 скасували через вишки 5G/Фото: REUTERS, колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

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