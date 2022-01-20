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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Убийство украинца в Венгрии и массовая отмена авиарейсов в США — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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20 января, 06:00
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В Венгрии украинец убил своего земляка, а в США отказываются летать самолеты
В Венгрии мужчина зарезал украинца, а в США из-за 5G не будут летать самолеты/Коллаж: "Сегодня"
В Венгрии мужчина зарезал украинца, а в США из-за 5G не будут летать самолеты/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Венгрии украинец во время ограбления убил своего земляка

В столице Венгрии Будапеште украинец убил своего 39-летнего земляка. Инцидент произошел 16 января. Мужчина нанес украинцу ножевое ранение и тот скончался в больнице.

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[IMAGE id=2527126; title=Правоохранители задержали злоумышленника/Коллаж: "Сегодня" ; blank]

"Не собирался увольняться": Арестович раскрыл причины ухода из Офиса президента

Экс-советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что решение уволиться со всех официальных должностей возникло у него спонтанно. Он обвинил украинскую власть в слабости.

Арестович не собирался увольняться/Коллаж: "Сегодня"
Арестович не собирался увольняться/Коллаж: "Сегодня"

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Несколько дней не дожила до дня рождения: под Винницей в ДТП погибла 15-летняя девушка

В Винницкой области в дорожно-транспортном происшествии погибла 15-летняя студентка. Она вместе со своим парнем спешила на важную фотосессию, когда их автомобиль попал в аварию. Девушка несколько дней не дожила до дня рождения.

Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия/Фото: Instagram Мирославы Ветер, коллаж: "Сегодня"
Причиной ДТП могли стать плохие погодные условия/Фото: Instagram Мирославы Ветер, коллаж: "Сегодня"

Международные авиакомпании отказываются летать в США: что происходит

Крупные авиакомпании объявили об отмене некоторых рейсов в США из-за развертывания на этой неделе вышек 5G. Они опасаются, что это может помешать работе электронике в самолетах.

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Полеты Boeing 777 отменили из-за вышек 5G/Фото: REUTERS, коллаж: "Сегодня"
Полеты Boeing 777 отменили из-за вышек 5G/Фото: REUTERS, коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

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