COVID-вакцина в Україні буде тільки в 2023-му? Ми розібралися

Британське видання The Economist опублікувало прогноз, що Україна не отримає повного доступу до вакцини від коронавірусу аж до 2023 року.

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Ми розібралися, чи так це насправді.

Що відбувається?

Видання стверджує, що більше 85 найбідніших країн світу не отримають широкого доступу до вакцини від COVID-19 до 2023 року. Більшість цих країн знаходяться в Африці. Але в числі держав, які потрапили до "чорного" список, значаться і європейські Україна і Молдова.

Аналітики також відзначають, що в 2021 році Україна може розраховувати на допомогу за програмою COVAX, однак цього вистачити тільки для імунізації 20% населення.

І що, це правда?

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підкреслив, що вакцинація в Україні почнеться в лютому 2021-го – так було заплановано ще у вересні минуло року.

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"На відміну від різних аналітиків, які працюють в різних виданнях, ми, як міністерство, виконуємо всі обов'язки, які на себе беремо. І якщо ми ще в вересні сказали, що починаємо масову вакцинацію в лютому цього року, то ми почне в лютому цього року", – сказав він.

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Степанов розповів, що імунізацію населення проводитимуть в п'ять етапів – в залежності від приналежності людей до тих чи інших груп ризику.

"Згідно з національним планом, ми збираємося дати доступ до безкоштовної вакцини 30 млн громадян... Це наші медичні працівники, це групи ризику за медичними показниками, це люди старше 60 років. Ми всіх їх плануємо вакцинувати протягом 2021 і першого кварталу 2022 року", – зазначив глава відомства.

Як повідомлялося раніше, Фонд глобального доступу країн до вакцин проти COVID-19 почне перші поставки препаратів в лютому. Всього ця програма зарезервувала для розподілу серед країн світу 2 млрд доз.

Також ми писали, що Україна за програмою COVAX зможе безкоштовно отримати 8 млн доз вакцинивід коронавірусу.

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