Українців можуть вакцинувати примусово? Степанов дав відповідь

В українському законодавстві не передбачена примусова вакцинація від коронавірусу.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, вакцинація від коронавірусу це "чисто моральні речі".

"Але з точки зору, якщо людина має, наприклад, велику кількість контактів, тобто він на своїй роботі багато контактує, він, захворівши, може потенційно наражати на небезпеку інших людей. Мабуть, це чисто моральні речі, які треба використовувати", – заявив Степанов.

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