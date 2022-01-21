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Українського режисера Лавренчука відпустили додому: за яких умов

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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21 січня, 11:30
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Чоловік попросив передати всім величезну подяку за підтримку
Українського режисера Євгена Лавренчука відпустили на домашній арешт. Фото: колаж "Сьогодні"
Українського режисера Євгена Лавренчука відпустили на домашній арешт. Фото: колаж "Сьогодні"

Українського театрального режисера Євгена Лавренчука, якого затримали в Італії на запит Росії, відпустили під домашній арешт

Про це повідомила мама режисера Ірина Лавренчук на сторінці у Facebook.

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Що відомо?

Євген Лавренчук зміг поспілкуватися із рідними пізно вночі 20 січня. Він у бадьорому настрої, а його стан здоров'я нормальний. Режисер також попросив передати всім величезну подяку за підтримку.

"Це стало можливим завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, вашим листам та акціям на підтримку, завдяки активності української діаспори, ЗМІ, всіх учасників цієї групи та однодумців. Але це лише перший крок у нашій боротьбі за визволення Жені. Не зупиняємося, пам'ятаємо про страшну загрозу, що нависла над ним. Робимо все можливе для його повного визволення та повернення в Україну!" – написала Ірина Лавренчук.

Крім того, вона попросила не писати нічого Євгену, оскільки має обмеження у зв'язку та спілкуванні, тому що ведеться слідство.

Все про затримання Лавренчука

3 січня стало відомо, що Євгена Лавренчука затримали в Італії на запит Росії про його екстрадицію до РФ.

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"Хочу повідомити всім друзям і знайомим, що з 17 грудня 2021 року Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їхньою заявою, Євген, перебуваючи на території Росії 8 років тому, нібито вчинив кримінальне правопорушення. В даний час італійська сторона вивчає запит, направлений з Росії", – написала на сторінці Маріанна Джудіче-Палій.

Писали, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які нібито зафіксовані на території РФ.

Євген Лавренчук – біографія

  • Євген Лавренчук (народився 24 червня 1982 року у Львові) – режисер, співзасновник та художній керівник Польського театру у Москві та Школи акторської майстерності та режисури.
  • Режисерський дебют відбувся у 16 років. Один із наймолодших режисерів у світі.
  • Незважаючи на свій вік, поставив понад 30 вистав. Лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів у Європі.
  • Здійснює постановки, а також веде активну педагогічну діяльність у Росії, Україні, Польщі, Німеччині, Литві та Ізраїлі.
  • Автор власної семирівневої методики викладання акторської майстерності та режисури.
  • Вільно володіє російською, англійською, французькою, івритом, українською та польською мовами.
  • Заслужений артист України (2021).

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