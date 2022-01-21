Украинского режиссера Лавренчука отпустили домой: на каких условиях

Украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука, которого задержали в Италии по запросу России, отпустили под домашний арест.
Об этом сообщила мама режиссера Ирина Лавренчук на странице в Facebook.
Что известно?
Евгений Лавренчук смог пообщаться с родными поздно ночью 20 января. Он в бодром настроении, а его состояние здоровья нормальное. Режиссер также попросил передать всем огромную благодарность за поддержку.
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"Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников. Но это только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о нависшей над ним страшной угрозе. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!" – написала Ирина Лавренчук.
Кроме того, она попросила не писать ничего Евгению, так как у него ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие.
Все о задержании Лавренчука
3 января стало известно, что Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.
"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное правонарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, направленный из России", – написала на странице Марианна Джудиче-Палий.
Писали, что Евгения обвиняют в финансовых нарушениях, якобы зафиксированных на территории РФ.
Евгений Лавренчук – биография
- Евгений Лавренчук (родился 24 июня 1982 года во Львове) – режиссер, сооснователь и художественный руководитель Польского театра в Москве и Школы актерского мастерства и режиссуры.
- Режиссерский дебют состоялся в 16 лет. Один из самых молодых режиссеров в мире.
- Несмотря на свой возраст, поставил более 30 спектаклей. Лауреат международных конкурсов и фестивалей в Европе.
- Осуществляет постановки, а также ведет активную педагогическую деятельность в России, Украине, Польше, Германии, Литве и Израиле.
- Автор собственной семиуровневой методики преподавания актерского мастерства и режиссуры.
- Свободно владеет русским, английским, французским, ивритом, украинским и польским языками.
- Заслуженный артист Украины (2021).