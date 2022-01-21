Украинского режиссера Лавренчука отпустили домой: на каких условиях

Мужчина попросил передать всем огромную благодарность за поддержку

Украинского режиссера Евгения Лавренчука отпустили под домашний арест. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука, которого задержали в Италии по запросу России, отпустили под домашний арест.

Об этом сообщила мама режиссера Ирина Лавренчук на странице в Facebook.

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Что известно?

Евгений Лавренчук смог пообщаться с родными поздно ночью 20 января. Он в бодром настроении, а его состояние здоровья нормальное. Режиссер также попросил передать всем огромную благодарность за поддержку.

"Это стало возможным благодаря эффективной работе адвокатов, МИД, консульства Украины, вашим письмам и акциям в поддержку, благодаря активности украинской диаспоры, СМИ, всех участников этой группы и единомышленников. Но это только первый шаг в нашей борьбе за освобождение Жени. Не останавливаемся, помним о нависшей над ним страшной угрозе. Делаем все возможное для его полного освобождения и возвращения в Украину!" – написала Ирина Лавренчук.

Кроме того, она попросила не писать ничего Евгению, так как у него ограничения в связи и общении, потому что ведется следствие.

Все о задержании Лавренчука

3 января стало известно, что Евгения Лавренчука задержали в Италии по запросу России о его экстрадиции в РФ.

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"Хочу сообщить всем друзьям и знакомым, что с 17 декабря 2021 года Лавренчук Евгений Викторович содержится в итальянском СИЗО в связи с запросом России о его экстрадиции в РФ. По их заявлению, Евгений, находясь на территории России 8 лет назад, якобы совершил уголовное правонарушение. В настоящее время итальянская сторона изучает запрос, направленный из России", – написала на странице Марианна Джудиче-Палий.