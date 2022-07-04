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СЬОГОДНІ Новини України

Україну атакує негода: які області під загрозою

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 липня, 15:28
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Очікується перший рівень небезпеки – жовтий
В Україну йде погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну йде погана погода. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 5 липня, у деякі регіони України прийде негода. Так, очікуються грози, град та шквальний вітер. Також прогнозують перший рівень небезпеки – жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, пише ДСНС України.

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Так, за інформацією синоптиків, вдень 5 липня на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та Рівненщині будуть грози, в окремих районах град та шквали вітру до 15-20 м/с.

Також залишається перший рівень небезпеки – жовтий.

Якою буде погода 5 липня

У західних областяхвдень стовпчики термометрів піднімуться вище за 30 градусів, у Львівській та Івано-Франківській областях 30-32. Синоптики обіцяють дощі з грозами.

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На півдні денна температура наблизиться до 34-градусної позначки. Очікується ясна погода, без опадів.

У центральних областях у вівторок буде ясно, без опадів, вдень 31-33 градуси.

У Сумській та Чернігівській областях вдень очікується 30-32 градуси, сонячно, без опадів.

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У східних областях 5 липня буде тепло, без опадів. Температура у Харківській, Донецькій та Луганській областях 31-33 градуси.

У Києві та області без опадів. Температура вночі 20-22°С, вдень 32-34°С.

Цього дня йтиме дощ у західних областях

Прогноз народного синоптика

Народний синоптик Володимир Деркач раніше давав прогноз на все літо. За його словами, у червні мала бути помірно спекотна погода. На липень він прогнозував сильні опади. У серпні синоптик прогнозує типово літню погоду.

"Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а ніби зупиниться на цьому піку, якого досягло в минулі роки", – сказав Деркач.

Він зазначав, що цього літа спостерігатиметься різка зміна погодних умов. Особливо це буде помітно у липні: очікуються погодні явища від спеки до сильних дощів та шквалів.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїм читачам детальний прогноз на всі чотири сезони 2022 року.

Також ми писали про те, хто схильний до метеозалежності та чим вона небезпечна.

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