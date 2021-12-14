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СЬОГОДНІ Новини України

Україну накриє штормовий вітер. В яких регіонах чекати на небезпеку – прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 16:00
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Максимальна температура в країні буде 2 градуси вище за нуль
Погода в Україні на 15 грудня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 15 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 15 грудня, в Україні температура повітря протягом дня буде досить низькою. У деяких областях прогнозують опади та поривчастий вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де чекати опади та вітер?

Сніг випаде знову у Карпатах. Дощ та мокрий сніг очікуються на півдні України, місцями у центральних областях.

Також у південній частині України та Донецькій області буде поривчастий вітер із штормовими поривами.

Яку чекати температуру повітря

Синоптик обіцяє, що температура в Україні завтра, 15 грудня, буде низькою. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла.

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Уночі лише у західних областях буде сильний мороз. Там температура повітря може опуститись до -10 градусів.

Погода в Україні на 15 грудня. Фото: Наталки Діденко
Погода в Україні на 15 грудня. Фото: Наталки Діденко

Листопад виявився найтеплішим

Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 років на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.

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Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу. Найтеплішим метеорологи визнали 5 листопада – його максимум складав 15,8 градуса тепла.

Варто зазначити, що у столиці на проспекті Науки за місяць випало 29 мм опадів – це 63% від кліматичної норми.

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