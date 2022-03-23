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"Укрзалізниця" тимчасово зупиняє продаж квитків онлайн через хакерську атаку

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23 березня, 23:21
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Пасажирські дані залишилися в безпеці, а також ситуація не вплине на рух поїздів
Зв'язатися з "Укрзалізницею" можна через соціальні мережі / Колаж "Сьогодні"
Зв'язатися з "Укрзалізницею" можна через соціальні мережі / Колаж "Сьогодні"

Онлайн-сервіси з продажу квитків та телефонія Укрзалізниціпоки що тимчасово не працюють. Все через масову атаку на провайдерів зв'язку. Однак рух поїздів це ніяк не позначиться.

Про це повідомляє Укрзалізниці.

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Деталі

Пасажирські дані у безпеці, а на рух поїздів ситуація не вплине. Зв'язатися з Укрзалізницею можна через соцмережі та за номерами:

  • Лінія "Якість та сервіс" – 044 465 33 44,
  • Лінія "Залізна допомога" – 044 465 03 87.

Платний проїзд

Під час війни "Укрзалізниця" є головним та надійним перевізником, що вивозить громадян з областей, де ведуться бойові дії, і що доставляє Схід країни гуманітарну допомогу.

Евакуаційні поїзди безкоштовні, проте для проїзду в іншому напрямку слід придбати квитки. Платний проїзд у компанії повернули з 21 березня. Це стосується рейсів як Україною, так і за кордон.

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Гелікоптери Гелікоптери
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Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
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7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
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11
Катери Катери
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36,99
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