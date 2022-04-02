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Вже другий у Польщі! Гуманітарний штаб "Рятуємо життя" відкрив ще один хаб

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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2 квітня, 12:33
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Логістичний хаб постачає продукти, медикаменти та товари першої необхідності в українські міста
Керівник Штабу повідомив про відкриття ще одного хабу в Польщі
Керівник Штабу повідомив про відкриття ще одного хабу в Польщі / Фото: Колаж: Сьогодні, pokrovsk.news

Гуманітарний штаб "Рятуємо життя" відкрив уже другий логістичний хаб у Польщі для безперебійної доставки продуктів, медикаментів та товарів першої потреби в українські міста. Зараз вони чекають на відкриття коридору в Маріуполь для доставки всього необхідного.

Про це заявив керівник Штабу Олександр Вишняков.

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По його словам, на базі Метінвест Польща було створено логістичний центр для акумулювання гуманітарної допомоги з усього світу.

"Сьогодні ми вже запустили другий хаб, мета якого – безперебійно постачати продукти харчування до наших розподільчих центрів, які сьогодні розташовані у чотирьох містах України, щоб допомогу отримали в Авдіївці, Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі, Кам'янському", — сказав він.

На існуючі хаби приходить два види допомоги: від донорів та партнерів, а також допомога, закуплена на власні кошти.

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"Країни, які вже надали допомогу Україні – Румунія, країни Прибалтики, Нідерланди, Німеччина, Польща. Ми показали базовий продуктовий набір, який був розроблений ВООЗ, він зрозумілий всій Європі та всьому світі, він збалансований: олія, цукор, крупи. Також країни перераховують кошти", — заявив керівник Штабу.

Зелені коридори у Маріуполі

Вишняков також зазначив, що Штаб очікує відкриття зелених коридорів в Маріуполі. для оперативної доставки допомоги у місто, яке переживає гуманітарну катастрофу.

"Ми розуміємо, що нам потрібен повністю безпечний коридор, щоб не ставити під загрозу життю людей. Тому ми чекаємо на відкриття коридору, який дозволить доставити допомогу. Водії, продукти, транспорт – всі вони готові виїхати будь-якої миті", – наголосив він.

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Нагадаємо, компанії Метінвест і ДПЕК, що входять до групи SCM, у координації з Фондом Ріната Ахметова та за підтримки держави створили гуманітарний штаб "Рятуємо життя", метою якого є збір продуктів для людей, які найбільше постраждали від російського вторгнення.

Як повідомлялося, упродовж місяця українцям вже передали 117 тонн продуктів.

Ситуація в Маріуполі

Народний депутат України Федір Веніславський переконаний, що Путін навмисне знищує Маріуполь, щоб помститися українцям за стійкість. Така риторика перегукується з гітлерівською в часи Другої світової війни, оскільки він не очікував, що промислове місто на Донбасі чинитиме опір "русскому миру".

Уся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Місто обстрілювали з "Градів", систем "Буратіно", а тоді підняли авіацію.

Серед маріупольців є сотні загиблих і тисячі поранених людей, але місто не здається російським окупантам. У мерії підкреслили, що всі жителі сконсолідувалися та підтримують одне одного в скрутний момент, а також показали актуальні фото.

Раніше ми розповідали, як виживає Маріуполь у блокаді, і які підприємства на сході продовжують роботу.

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