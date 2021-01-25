Русский
$ 28,16
34,25
  1. Новини України

Найближчим часом в Україну привезуть 1 млн доз вакцини від COVID-19 – Зеленський

25 січня, 19:57

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вакцинувати українців почнуть вже в лютому

Найближчим часом до України надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби.

Реклама

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до громадян.

За його словами, вакцинація розпочнеться вже в лютому, але всі подробиці оприлюднять пізніше.

"У нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом", – сказав він.

В тренді
Чому Лещенко мовчить про ремонт елітноъ квартири: експерти підрахували витрати

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вимагав розробити детальний план вакцинації громадяну кожній області України.

Реклама

Крім того, ми писали, якими вакцинами від COVID-19 будуть робити щеплення українцям.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцина Украина Володимир Зеленський коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Курс долара: що прийде на зміну стабільності
Курс долара: що прийде на зміну стабільностіЕкономіка
"Це не Юля. Хто це?": Тимошенко знову змінила імідж (фото)Політика
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народження
Володимиру Зеленському – 43. Як вітають президента з днем народженняПолітика
"Представниця російської цивілізації" з Драгоманова звинуватила Україну в фашизмі через закон про мовуУкраїна
Курси долара і євро просіли після помітного зростання
Курси долара і євро просіли після помітного зростанняФінанси
Чому статистика бреше і навіщо потрібен локдаун – інтерв'ю з Йосифом Зісельсом, який прорахував пандемію
Чому статистика бреше і навіщо потрібен локдаун – інтерв'ю з Йосифом Зісельсом, який прорахував пандеміюУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти