Найближчим часом в Україну привезуть 1 млн доз вакцини від COVID-19 – Зеленський

Вакцинувати українців почнуть вже в лютому

Найближчим часом до України надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до громадян.

За його словами, вакцинація розпочнеться вже в лютому, але всі подробиці оприлюднять пізніше.

"У нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом", – сказав він.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вимагав розробити детальний план вакцинації громадяну кожній області України.

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Крім того, ми писали, якими вакцинами від COVID-19 будуть робити щеплення українцям.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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