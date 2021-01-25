Найближчим часом в Україну привезуть 1 млн доз вакцини від COVID-19 – Зеленський

Найближчим часом до України надійде 1 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до громадян.
За його словами, вакцинація розпочнеться вже в лютому, але всі подробиці оприлюднять пізніше.
"У нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини від провідної міжнародної компанії. Деталі зможемо озвучити найближчим часом", – сказав він.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський вимагав розробити детальний план вакцинації громадяну кожній області України.
Крім того, ми писали, якими вакцинами від COVID-19 будуть робити щеплення українцям.
Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк