В ближайшее время в Украину привезут 1 млн доз вакцины от COVID-19 – Зеленский

В ближайшее время в Украину поступит 1 млн доз вакцины от коронавируса.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к гражданам.
По его словам, вакцинация начнется уже в феврале, но все детали будут известны позже.
"У нас есть хорошие новости относительно вакцины против COVID-19. Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украине поступит один миллион доз вакцины от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", - сказал он.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал разработать подробный план вакцинации граждан в каждой области Украины.
Кроме того, мы писали, какими вакцинами от COVID-19 будут прививать украинцев.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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