У центрі Києва російські окупанти залишили розтяжку з гранатою (фото)

На вулиці Госпітальній розтяжка була захована між складеними сухими гілками

На Печерську знайшли розтяжку / Фото: Колаж: Сьогодні

У Печерському районі столиці, що на вулиці Госпітальній, чоловік під час прогулянки помітив небезпечний предмет та викликав правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба поліції на своїй сторінці. Facebook.

"Чоловік виявив між складеними сухими гілками розтяжку та "предмет, схожий на гранату", після чого зателефонував до поліції. На місце негайно приїхали патрульні, оточили місце знахідки та викликали саперів", – йдеться у повідомленні.

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У поліції нагадали, що рятувальники знешкоджують боєприпаси, якими російські окупанти засіяли Київ.

Мешканців столиці закликали не чіпати невідомі речі та предмети, а у разі виявлення повідомляти правоохоронців.

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Київ починає оживати

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Крім того, у столиці планують перейменувати 5 станцій метро, які мають старі назви, що стали неприйнятними через російську агресію.

У Києві відкрили Південний міст, який понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту. Також у місті запустили ще чотири тролейбусні маршрути.