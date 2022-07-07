У "Дії" стартувало опитування з приводу Батьківщини-Матері у Києві

Українці оберуть оновлений дизайн

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У додатку "Дія" стартувало нове опитування. Українці вирішуватимуть долю зображення на щиті монумента "Батьківщина-Мати" у Києві.

З 7 липня у додатку "Дія" запустили нове опитування з ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики.

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В українців запитують, що робити з гербом СРСР на щиті Батьківщини-Матері. На вибір пропонують три варіанти. Перший – залишити все як є. Другий — зняти зображення та залишити щит порожнім, а після перемоги провести конкурс та визначити, що там розмістити. Третій – замінити його на державний герб України.

Зробити свій вибір можна до 21 липня. Результати будуть відомі після закінчення опитування.

Тим часом Telegram-канал "Гроші Сьогодні" провів своє опитування, і його проміжні результати можна подивитися. Найбільше голосів – 63% – викликав варіант заміни герба на Тризуб. По 16% набрали варіанти залишити радянський герб і зняти його і поки що залишити щит порожнім. Ще 5% важко вибрати між цими трьома варіантами.

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Зазначимо, що технічний процес звільнення монумента від радянської спадщини — досить непростий процес. Важливо це зробити так, щоб через зміну навантаження монумент не пошкодився. До робіт мають бути залучені фахівці – інженери та архітектори.

Що відбувалося з монументом Батьківщина-Мати

Раніше з'явилася петиція, у якій пропонується демонтувати монументальну скульптуру "Батьківщина-Мати". А натомість пропонують встановити Архістратига Михайла.

У День пам'яті та примирення монумент "Батьківщина-Мати" підсвітили у кольори державного прапора.

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Український співак Іван Дорн присвятив вірш рідній країні та оспівав у ньому один з головних символів країни – Батьківщину-Мати.