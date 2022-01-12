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У машині були діти. У Харкові таксі потрапило у смертельну ДТП (фото)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Анна Бровко Анна Бровко кореспондент Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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12 січня, 10:11
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На місці працюють правоохоронці та рятувальники, обставини аварії з'ясовуються
Автомобіль таксі відкинуло на відбійник.
Автомобіль таксі відкинуло на відбійник. / Фото: Колаж: Сьогодні

Смертельна аварія у Харкові Вранці, на кільцевій дорозі зіткнулися два легковики. Одна з машин – таксі.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Від удару таксі закинуло на відбійник, а корпус наче вивернули навиворіт. Зараз відомо, що в аварії загинули двоє чоловіків та жінка. Двох маленьких дітей – за інформацією медиків невідкладної допомоги – їм 2-3 роки – госпіталізували. Вони мають травми середньої тяжкості. На місці зараз працюють слідчі.

Що нам сказали у поліції

"Підтверджуємо інформацію про ДТП із загиблими та постраждалими. Уточнюємо вік жертв цієї аварії та причини ДТП", – повідомили новинам "Сьогодні" у відділі комунікації поліції Харківської області.

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Місце аварії. Фото: Ганна Бровко

Ще одна жахлива ДТП з таксі в Харкові

Наприкінці листопада 2021 року водій на фурі, доверху навантаженій макухою, пролетів на червоне світло. Зніс легковик, врізався у вантажівку і перекинувся на таксі. Легковик був буквально роздавлений і ще й засипаний макухою! Всередині, крім шофера, була бабуся із трирічною онучкою. Усі троє загинули. Вже відомо, що водій фури був під дією наркотиків.

Незабаром його заарештували без права внести заставу.

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