У Міносвіти роз'яснили, як працюватимуть школи і дитсадки після локдауну

З 25 січня скасовуються додаткові обмежувальні заходи, проте діятимуть визначені Кабміном раніше

З понеділка, 25 січня, в Україні закінчиться зимовий локдаун, проте продовжать діяти обмежувальні протиепідемічні заходи для навчальних закладів, визначені постановою Кабміну від 9 грудня 2020 року №1236.

Реклама

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, додаткові обмеження, встановлені на період 8-24 січня, втрачають силу.

Згідно з документом, на період дії карантину було заборонено:

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти групами кількістю понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт із пацієнтом із підтвердженим COVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

проводити в закладах освіти масові заходи (вистави, свята, концерти) за участю дітей із більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів).

Тож додаткові обмежувальні заходи для навчальних закладів, встановлені на період 8-24 січня, більше не будуть діяти з 25 січня.

Слухайте головні новини четверга в подкасті "Що сьогодні?" від 21 січня.

Реклама

Нагадаємо, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, як після локдауну вчитимуться школярі випускних класів.

Школам дали право самостійно вводити дистанційне навчання. Рішення може приймати місцева влада або директор школи.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Посилений карантин закінчується: чи підуть діти в школу 25 січня?".

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама