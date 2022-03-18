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В ООН відкинули проєкт резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні від РФ

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18 березня, 04:56
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Росію закликали припинити бомбардування України
Фарсова гуманітарна Резолюція РФ приречена на провал/Фото: колаж: "Сьогодні"
Фарсова гуманітарна Резолюція РФ приречена на провал/Фото: колаж: "Сьогодні"

Проєкт резолюції ООН про гуманітарну ситуацію в Україні від Росії піддався різкій критиці з боку західних країн через те, що в ньому не згадується відповідальність РФ за війну проти України.

Про це повідомляє Hunter Valley News.

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Деталі

Представник Російської Федерації в ООН Василь Небензя заявив у Радбезі ООН, що РФ вирішила на даному етапі не домагатися голосування за свій проєкт резолюції через тиск з боку Сполучених Штатів Америки та Албанії на членів ООН з метою виступити проти цього.

Представниця США Лінда Томас-Грінфілд відреагувала на заяву Небензі. Вона заявила, що фарсова гуманітарна Резолюція РФ приречена на провал.

"Ми знаємо, що якби Росія дійсно дбала про гуманітарні кризи, які вона створила, вона могла б просто припинити свої атаки на народ України", — сказала представниця США.

На її думку, замість цього Росія має намір скликати ще одне засідання Ради Безпеки, щоб використовувати цю раду в якості майданчика для дезінформації та просування своєї пропаганди.

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Окупанти збирають добровольців з інших країн для війни з Україною

Командування збройних сил РФ продовжує вживати заходів щодо поповнення втрат особового складу за рахунок іноземців. За наявною інформацією, російськими окупантами вже підібрано близько 1 000 добровольців із представників так званої армії Башара Асада та Хезболи. Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті. Водночас, за наявною інформацією, вищезгадані бойовики мають на меті не участь у бойових діях на території України, а використання "відрядження" як можливості потрапити до країн Європи.

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