У Тернополі запроваджують жорсткий карантин: список нових правил

Тернопіль посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Нові правила набудуть чинності вже 26 січня.
Про це заявив мер міста Сергій Надал.
Міський оперативний штаб провів засідання, на якому ухвалив таке рішення.
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"Згідно з критеріями МОЗ, тепер Тернопіль належить до помаранчевої зони, тому ми повинні вводити додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності", – заявив мер.
Нові правила
З 26 січня у Тернополі заборонять:
- роботу закладів харчування після 22:00 (крім роботи навинос та доставляння);
- масові збори: дискотеки та святкові заходи;
- роботу кінотеатрів та інших закладів культури із заповненістю залів понад дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- відвідування ТРЦ без COVID-сертифіката чи негативного результату ПЛР-тесту.
Усі працівники кафе та ресторанів, торгівлі та інших установ побутового обслуговування населення мають бути повністю щеплені від коронавірусу двома дозами вакцини.
Дітей переведуть на дистанційне навчання
З 26 січня у Тернополі зміняться умови навчання дітей. Учнів 5-11 класів переведуть на домашнє навчання, а учні молодших класів поки що продовжать ходити до школи. Дитсадки також не закривають.
Про перехід на онлайн-навчання керівники шкіл вирішуватимуть самостійно відповідно до COVID-ситуації.
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