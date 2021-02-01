В Україні можуть запровадити адаптивний карантин

У деяких регіонах карантинні заходи можна послабити до рівня жовтої і зеленої зон

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні розглядається можливість переходу до адаптивного карантину.

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Про це він сказав на селекторній нараді, повідомляє Офіс президента.

За словами прем'єра, вперше за тривалий час кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію в Україні менша за 200 тисяч. Водночас, попри зменшення показників захворюваности і летальності, за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

"На тлі зниження всіх показників підтверджується факт, що люди менше звертаються до лікарів і менше роблять ПЛР-тестів. Самостійно хворіють удома, а звертаються до лікаря й госпіталізуються лише у випадку погіршення стану та важкої хвороби", – зазначив Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що зростає кількість тестувань методом ІФА і значно збільшилася кількість експрес-тестів – 34 600 порівняно з 20 тис. позаминулого тижня.

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Прем'єр також додав, що розглядається можливість переходу до адаптивного карантину.

"Аналіз показує, що є регіони, в яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зонам. Уряд планує більш детально вивчити це питання та прийняти відповідне рішення" , – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 2030 нових випадків інфікування коронавірусом.

А добу тому, 30 січня, в Україні виявили 3177 нових випадків інфікування коронавірусом.

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