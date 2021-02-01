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В Україні після вихідних кількість заражених коронавірусом зменшилася

1 лютого, 08:21

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

За добу від COVID-19 померла 61 особа

В Україні за останню добу виявили 2030 нових випадків інфікування коронавірусом.

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Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

Всього інфекцію підтвердили у 1 221 485 осіб. За минулу добу від COVID-19 помер 61 українець (всього – 22 768). Вилікувати вдалося 1 023 915 інфікованих (5131 – за останню добу).

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Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я закликала розвинені країни уповільнити масову вакцинацію населення від коронавірусу. В організації просять тимчасово зупинити процес, щоб препарату вистачило менш заможним державам.

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Також нагадаємо, в лютому Україна отримає 117 тисяч доз м-РНК вакцини від коронавірусувиробництва Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Крім того, завідувач кафедри епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград заявила, що майже у кожного другого українця є антитіла до коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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